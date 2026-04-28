1 maggio. Modica Rock Fest: da mezzogiorno a mezzanotte musica, birra, cibo e spettacolo

Modica – C’è un momento in cui la musica smette di essere solo sottofondo e diventa esperienza. Quel momento, a Modica, ha una data precisa: 1° maggio. Dodici ore per ricordarsi perché la musica dal vivo ha ancora qualcosa da dire. E soprattutto, da vivere.

Il Modica Rock Fest non è solo un evento, ma un concentrato di tutto ciò che rende il rock ancora oggi necessario: energia, condivisione, identità. Dodici ore consecutive, da mezzogiorno a mezzanotte, in cui il palco di Rock Modica in contrada Michelica diventa il punto di incontro tra generazioni, suoni e storie diverse.

Sul palco si alterneranno band emergenti e gruppi affermati, in un dialogo continuo tra chi il rock lo sta scoprendo e chi lo vive da anni. Dai giovani talenti come VöRA, Trincee d’Asfalto, Mobslay e Shut The Radio, fino alle sonorità più strutturate di Dodicesima Nota e Frijda, ogni esibizione contribuirà a costruire un racconto collettivo fatto di chitarre, batterie e presenza scenica.

A rendere possibile tutto questo sono realtà che condividono la stessa visione: Rock Modica, Avimec e Birra Tarì, motori dell’iniziativa, hanno scelto di investire in un evento che mette al centro il territorio e le persone. Da un lato Avimec, con la sua solidità imprenditoriale, dall’altro

Birra Tarì, simbolo di una produzione artigianale che parla la lingua della convivialità. Insieme non si limitano a sostenere il festival, ma contribuiscono a definirne l’identità: concreta, accessibile, profondamente legata a ciò che accade dentro e fuori dal palco.

Il Modica Rock Fest però non è solo musica: è un’esperienza immersiva che si sviluppa anche sotto al palco: con goloso street, fatto di chicken pulled, tacos e hot dog, un DJ set coinvolgente, delle performance di burlesque, partite di freccette e sfide tra bikers.

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