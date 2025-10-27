111 anni, Rosaria da Ragusa è una delle donne più longeve

È la più anziana in Sicilia

Ragusa – È nata il 27 ottobre 1914 Rosaria Martorana ed oggi ha compiuto ben 111 anni.

Una vita vissuta a cavallo del novecento e degli odierni anni duemila, assistendo in prima persona ad importanti eventi, come la prima e la seconda guerra mondiale, la pandemia da Covid-19 e lo sbarco dell’uomo sulla luna.

Ancora oggi nonna Rosaria non rinuncia a qualche videochiamata con i nipoti ed i pronipoti. Purtroppo nessuno dei suoi quattro figli è più in vita.

Per l’occasione si è tenuta una grande festa in onore di Rosaria, presenziata dalle autorità locali che, come ogni anno, non hanno voluto fare mancare il proprio affetto alla cara signora Rosaria che, attualmente, è la persona più anziana in Sicilia, nonchè al nono posto nella classifica dei Supercentenari d’Italia.

