12 agosto, forte temporale a Ragusa e Modica

Per il secondo giorno consecutivo un forte temporale si è abbattuto su Ragusa, e stavolta anche su Modica.

Ragusa – Per il secondo giorno consecutivo un forte temporale si è abbattuto su Ragusa, e stavolta anche su Modica.

Tuoni, pioggia, grandine e raffiche di vento a Modica e in altri Comuni dell’area iblea: L’instabilità termoconvettiva pomeridiana è tornata a colpire i settori interni centro-orientali della Sicilia, con rovesci e temporali isolati previsti dal pomeriggio.

A determinare il fenomeno è il contrasto tra l’anticiclone subtropicale — ancora saldamente posizionato sul Mediterraneo — e il calore accumulato sulle aree interne durante le ore più calde. Lungo le coste il quadro è diverso: niente piogge, ma afa persistente e un disagio climatico che si mantiene su livelli elevati o molto elevati.

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