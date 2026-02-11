Condividi "12 febbraio, in arrivo una tempesta extratropicale in Sicilia, onde fino a 6 metri e venti a 100 km orari" sui social

Messina – È in arrivo in Sicilia una nuova ondata di maltempo. Per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, la protezione civile regionale ha diramato un bollettino con allerta gialla su tutta l’isola, a eccezione della costa tirrenica messinese dove il livello di allerta sale ad arancione.

Sono previsti venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con picchi oltre i 100 chilometri orari sui crinali delle catene montuose settentrionali. Particolare attenzione sulle coste dove si avranno mareggiate con onde che sui settori occidentali potranno arrivare a 5-6 metri di altezza. Molto agitati il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia. Da molto mosso ad agitato lo Ionio.

Le precipitazioni non saranno estreme ma comunque abbondanti sul settore tirrenico, anche a carattere di rovescio o temporale. Quota neve molto alta, oltre i 2000 metri.

Dunque particolare attenzione, ma si rimarrà fortunatamente lontani dagli scenari visti con il ciclone Harry.

