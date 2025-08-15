Condividi "16 agosto con pioggia nel ragusano, Austu e riustu è capu d’imviernu" sui social

Ragusa – 16 agosto con pioggia (benedetta) nella fascia costiera del ragusano, almeno stando alle previsioni del tempo. In diverse località, Scicli e la sua fascia costiera, ma anche Modica, dalla mezza giornata di domani sono attese piogge.

Il tempo si guasterà dalle ore 13 in poi.

Nel ragusano, come in buona parte della Sicilia, non piove da tre mesi.

Un vecchio adagio siciliano dice: “Austu e riustu e’ capu d’imviernu”, agosto è un ribollire, è l’inizio dell’inverno.

