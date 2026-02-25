16 borse di studio dalla Diocesi di Ragusa

Ragusa – La Diocesi di Ragusa, su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, comunica che il Centro Universitario Cattolico (CUC) ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 16 borse di studio per l’anno accademico 2026/2027. Il bando è rivolto a giovani laureati che aspirano a proseguire gli studi e l’attività di ricerca per inserirsi nella carriera accademica e universitaria.

Il CUC si propone non solo di erogare un sostegno economico a giovani meritevoli e promettenti, ma soprattutto di offrire occasioni di confronto culturale e di dialogo formativo per una crescita culturale e spirituale dei borsisti, contribuendo a un’elaborazione culturale cristianamente ispirata. L’importo della borsa è pari ad euro 8.000,00 lordi annui per ciascuno dei tre anni in cui si articolerà il progetto di ricerca. Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre l’8 maggio 2026.

Presentazione del candidato da parte del Vescovo

La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una nota di presentazione del Vescovo della Diocesi di residenza del candidato. Mons. Giuseppe La Placa è pertanto disponibile a rilasciare tale presentazione per i candidati residenti nella Diocesi di Ragusa, attestando la retta intenzione, la formazione cattolica e la sensibilità verso i problemi dell’evangelizzazione della cultura.

Tale presentazione non costituisce un mero atto formale: la motivazione ecclesiale del candidato è requisito essenziale, non secondario rispetto alla qualità scientifica, in considerazione delle finalità proprie del CUC.

Come candidarsi

Sul sito diocesano www.diocesidiragusa.it è pubblicato il Bando di concorso completo e la Scheda personale. I giovani laureati della Diocesi di Ragusa interessati a candidarsi possono rivolgersi alla segreteria diocesana al numero 0932/646400 o tramite indirizzo email [email protected].

La documentazione cartacea richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Centro Universitario Cattolico C/O Cei, Via Aurelia 468, 00165 Roma.

