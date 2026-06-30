16 metri di tende per l’ufficio della presidente Schembari. Il Libero Consorzio investe 2.800 euro per il restyling della Presidenza

Ragusa – Mentre il Libero Consorzio continua a fare i conti con le croniche emergenze della viabilità provinciale, le manutenzioni degli edifici scolastici e le limitate risorse economiche, c’è un ufficio che presto cambierà volto: quello della presidente Maria Rita Schembari.

Con la determina dirigenziale n. 791 del 25 giugno 2026, l’Ente ha infatti disposto un impegno di spesa di 2.800 euro per rinnovare l’ufficio di Presidenza di viale del Fante con nuovi tendaggi e nuovi corpi illuminanti.

L’intervento viene motivato come un’opera finalizzata al “miglioramento delle condizioni estetiche, funzionali e organizzative dell’ufficio di Presidenza”, nell’ambito della manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente.

Nel dettaglio, saranno installati sedici metri di tende in tessuto Trevira, nuovi binari, verranno confezionati e montati i tendaggi e saranno anche riposizionati quelli esistenti. Sul fronte dell’illuminazione, invece, arriveranno un binario a led con sei faretti, una lampada ad arco e una lampada da tavolo.

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