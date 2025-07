17enne scava una buca in spiaggia e muore sepolto sotto la sabbia

Montalto di Castro – Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, dove un 17enne ha scavato una buca ed è morto sepolto dalla sabbia. Dalle prime informazioni, sembra che il padre stesse riposando sotto l’ombrellone quando il ragazzino è stato vittima dell’incidente. L’adolescente è rimasto seppellito nella buca di circa un metro e mezzo che aveva scavato insieme ai fratelli più piccoli che poi però si erano allontanati. La famiglia, provieniente da Roma, si trovava sulla spiaggia libera di fronte al Camping California a Montalto Marina al momento dell’incidente.

Quando il padre si è accorto della scomparsa del figlio più grande, sono scattate subito le ricerche. Poi l’orrore. I bagnanti presenti si sono subito messi a scavare sotto la sabbia, nel punto indicato dai fratelli del 17enne. Ma era troppo tardi. Sul posto sono arrivate subito le forze dell’ordine, vigili e carabinieri: è atterrata in spiaggia anche un’eliambulanza del 118. I medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Non è chiaro se fosse presente sulla spiaggia libera l’assistenza bagnanti. I carabinieri indagano sulla dinamica della tragedia.

