19enne morto in sella a uno scooter a Caltagirone

Si è trattato di un sinistro autonomo.

Caltagirone – Perde tragicamente la vita in sella a uno scooter in via Bounganvillea, a Caltagirone. Una giovane vita spezzata ad appena 19 anni.

Questo il bilancio di un gravissimo incidente stradale autonomo, che è costato la vita a S.A. un ragazzo che, dopo avere perso il controllo, è finito rovinosamente sull’asfalto.

Nonostante l’arrivo dei soccorritori e dei sanitari del 118 delle postazioni India 7 Caltagirone e dell’automedicale, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il sinistro si è registrato intorno alle 4 del mattino. Gli inquirenti propendono per la tesi di un sinistro autonomo.

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