2 Giugno, la Lancia Flaminia Presidenziale accompagna Mattarella

Emblema del Made in Italy nel mondo

Roma – Oggi a Roma si è svolta la Festa Nazionale della Repubblica, una giornata celebrativa che ricorda la nascita della Repubblica Italiana nel 1946 e, come da tradizione, la Lancia Flaminia Presidenziale ha accompagnato il Presidente della Repubblica nel percorso di apertura della parata militare.

Dal 1961 la Lancia Flaminia Presidenziale è la vettura storica ufficiale del Quirinale, diventando di fatto ambasciatrice dell’italianità nel mondo in occasioni istituzionali come la Festa della Repubblica del 2 giugno e l’insediamento del Presidente al Quirinale, oltre ad aver accompagnato politici, capi di Stato e sovrani, tra cui la regina Elisabetta II d’Inghilterra e presidenti John Fitzgerald Kennedy e Charles De Gaulle.

Presentata al Salone di Ginevra del 1957 e dotata di motore V6 da 2.5 litri, la Lancia Flaminia aveva il compito di sostituire la Lancia Aurelia e in breve tempo vennero realizzate diverse versioni speciali della vettura, tra cui quella prodotta nel 1961 da Pinin Farina e chiamata “335”, sigla che indicava la misura del passo in centimetri. Si trattava di una decappottabile a passo lungo che, l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi scelse come vettura di rappresentanza. Ne vennero realizzati quattro esemplari, a cui furono assegnati, seguendo una consolidata tradizione, i nomi propri di cavalli purosangue delle scuderie del Quirinale: Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belsito.

Verniciate nel caratteristico Blu Notte, tutte le vetture dispongono di una selleria in pelle Connolly nera, interfono per comunicare con l’autista, 5 sedute posteriori con ampio divano e due strapuntini. Sottoposti a restauro nel 2001, attualmente due degli esemplari sono affidati alle Scuderie del Quirinale: Belfiore e Belvedere. La Belsito è invece visionabile presso il museo storico della Motorizzazione Militare di Roma, mentre la Belmonte è esposta dal 2001 al Museo dell’Automobile di Torino.

Va infine ricordato che la Lancia Flaminia Presidenziale è una delle nove vetture che hanno ispirato il design delle future vetture del marchio, grazie alla sua forma filante, fatto di aerodinamicità, sostenibilità e fluidità dei volumi. Sua erede naturale è la Nuova Gamma, che sarà prodotta, a partire dal 2026, presso l’iconico stabilimento di Melfi (Potenza), uno degli impianti d’eccellenza del Gruppo. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la nuova ammiraglia Lancia incarna l’impegno del brand verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni, e al tempo stesso, riflette l’impegno di Stellantis nel valorizzare i siti produttivi italiani, promuovendo l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

© Riproduzione riservata