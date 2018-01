Whatsapp down a capodanno. Non funziona, eccessivo traffico

Whatsapp down. Troppi "auguri a te e famiglia". Dalle 20 circa del 31 dicembre 2017 WhatsApp non funziona. Sono arrivate diverse segnalazioni del down dell’app di messaggistica istantanea. Oggi, domenica 31 dicembre, WhatsApp ha funzionato fino alle ore 19:40 circa, poi non è stato più possibile inviare o ricevere messaggi, oppure inviare file multimediali. Molti utenti sono nel panico perchè non riscono a messaggiare per gli auguri e per gli ultimi preparativi del capodanno. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo. Mentre milioni di persone tentano di scambiarsi gli auguri di Capodanno, WhatsApp ha smesso di funzionare in gran parte d’Europa. L’hashtag #WhatsAppDown già rimbalza sui social network.

Vi aggiorneremo nel corso della serata sul down di WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo (Il 26 luglio 2017 è stato annunciato il raggiungimento di 1,3 miliardi di utenti mensili e 1 miliardo di utenti attivi ogni giorno). Per il momento l’app ancora non funziona.

Su Twitter l'hashtag #WhatsAppdown è diventato trend topic. Sono segnalati malfunzionamenti della popolare chat in larga parte d'Europa e in America Latina. Come segnala il sito Downdetector.com, l'app ha problemi, oltre che nel nostro Paese, soprattutto in Olanda, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Austria, Turchia.

Il problema si presenta anche con WhatsApp web logicamente, dato che non funzionando da smartphone non è possibile usare il servizio nemmeno da PC, visto che il secondo dipende dal primo.

Se pertanto qualcuno non dovesse rispondere ai vostri auguri, controllate almeno che ci siano le doppie spunte blu a fianco del vostro messaggio, segno che questo è stato letto, o se invece sono di colore grigio, ad indicare invece che il destinatario non l’ha proprio visto. Se poi la spunta fosse solo una, significa che il messaggio è stato inviato ma non consegnato, e se ci fosse invece il simbolo di un orologio, significa che non è proprio mai partito dal vostro smartphone. Almeno saprete a chi dare la colpa.