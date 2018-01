Vittoria - Proprio come qualunque altro cittadino anche le auto dei vigili urbani di Vittoria possono circolare per 15 giorni senza copertura assicurativa. Il primo gennaio è scaduta l'assicurazione delle auto di servizio ma il Comune ha a disposizione due settimane per poter regolamente pagare senza incorrere in sanzioni.

Una normativa, tra l'altro, prevista per tutti, anche per i semplici cittadini. Le auto, questa mattina, hanno circolato liberamente nella città ipparina, così sempre.