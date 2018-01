Biagio Antonacci a spasso a Ragusa Ibla

Ragusa - La sua vacanza in Salento ha fatto epoca nell'estate di qualche anno fa. E chissà che Biagio Antonacci non trovi una nuova signora a Ragusa cui avanzare le proprie profferte d'amore. Dopo essersi perso in quel di Santa Croce Camerina, Biagio ha passeggiato oggi sotto il cielo plumbeo di Ragusa Ibla. Mascherato da occhiali da sole e cappellino, il cantautore si è fatto ritrarre, da qualcuno che evidentemente era in sua compagnia, accanto al trenino turistico, con il Duomo di San Giorgio dietro.

Chissà se l'autore di "Non vivo più senza te, anche se, anche se. con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me", non voglia omaggiare Ragusa con una sua composizione.