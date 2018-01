Modica, Mary Poppins. Replica per l'epifania

Modica - Viste le continue richieste da parte del pubblico, il musical “Mary Poppins”, già in sold out per il 5 gennaio alle ore 21 e per il 6 gennaio alle ore 18, sarà replicato anche la sera dell’Epifania. Nuovo appuntamento, dunque, per le ore 21 del 6 gennaio (biglietti online e al botteghino già disponibili) per lo spettacolo che fa tornare bambini.

La compagnia “Il cuore di Argante” di Noto, con la regia di Giuseppe Spicuglia, porterà in scena al Teatro Garibaldi di Modica il divertente, appassionante e commovente musical “Mary Poppins”, cantando al ritmo di alcune delle canzoni più famose di sempre, che solo ad intonarle sprigionano allegria. Ad interpretare i vari personaggi della storia, dai simpatici Michael e Jane Banks, al divertente Bert, al signor e signora Banks, saranno i talenti della compagnia: Chiara Spicuglia, Giuseppe Spicuglia, Elia Sardo, Aurora Miriam Scala, Chiara Vinci, Lorenzo Murru e Costantino Valvo.

Le coreografie dello spettacolo sono curate da Valentina Caleca, Gabriella Rossitto ed Emanuela Ucciardo, mentre i costumi sono di Chiara Spicuglia e Maria Amato. Il musical è un fuori abbonamento. I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/mary-poppins-il-musical. Maggiori informazioni anche sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.it