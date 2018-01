Biagio Antonacci: che bella Scicli!

Scicli - Un berretto di lana, gli occhiali da sole e un giubbotto verdognolo non sono riusciti a ripararlo dalla fama, e dall'amore delle fans. Biagio Antonacci è a Scicli. Stamani è stato prima a Santa Maria La Nova, poi è salito a vedere l'antica matrice, la chiesa di San Matteo, e infine si è recato al quartiere San Giuseppe. Il cantautore ha fatto un giro in incognito per ammirare quella che gli era stata preannunciata come la città più bella del mondo.