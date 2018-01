Scicli - E in questo inizio d'anno c'è anche il Mago Forest a Scicli. Mr. Forest, conosciuto anche con lo pseudonimo di Mago Forest, all'anagrafe Michele Foresta, è di Nicosia (in provincia di Enna). 57 anni, è comico, prestigiatore, showman, e conduttore televisivo. Michele è in visita per la prima volta a Scicli ed è in compagnia di alcuni amici. Deve molto della sua popolarità alla Gialappa's band che lo ha scelto per condurre "Mai dire Grande Fratello", "Mai dire domenica", "Mai dire Iene", "Mai dire lunedì", "Mai dire Grande Fratello & Figli", "Mai dire maik", "Mai dire candid", "Mai dire martedì".