A fuoco un'auto a Donnalucata

Scicli - Nella notte tra martedì e mercoledì un'auto è andata a fuoco a Donnalucata. Il rogo in via Calafarina, non distante dalla litoranea che conduce a Cava d'Aliga. L'auto era una Chevrolet Matiz di proprietà di una donna che vive nel quartiere. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e i carabinieri della stazione di Donnalucata.