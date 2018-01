Palazzolo, furto alla Banca Agricola, bancomat prelevato con un escavatore

Palazzolo Acreide - Furto con spaccata presso la filiale della Banca Agricola Popolare di Ragusa, in via Dante. Intorno alle 2.30 di questa notte, i malviventi hanno letteralemente portato via il bancomat utilizzando un escavatore.

La filiale si trova in uno stabile al piano terra, in una zona centrale e trafficata della città: alcuni residenti, infatti, hanno sentito i rumori e avvertito immediatamente i carabinieri.

Le indagini si sono subito concentrate sull'escavatore, risultato rubato, e sulle testimonianze dei vicini. Non si sa ancora l'entità del bottino ma in ogni caso sono state prelevate le immagini di videosorveglianza e in queste ore è caccia ai malviventi.

Foto: Facebook