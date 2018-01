Portopalo, corriere morto in circostanze misteriose, forse morso dai cani

Portopalo - Tragedia ieri mattina Portopalo: un corriere di origini catanesi, A.Z., 56 anni, è morto in circostanze ancora da chiarire in contrada Pagliarello. Seconto le prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo era impegnato in una consegna in zona e dopo aver parcheggiato il mezzo all’interno di uno stabile, avrebbe percorso un centinaio di metri per cercare il destinatario del plico prima di essere accerchiato da tre cani di grossa taglia, forse dei Corsi.

Solo dopo alcune ore i titolari dell’immobile hanno visto il furgone del fattorino aperto e parcheggiato per questo hanno avvisato immediatamente i carabinieri di Portopalo. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato vicino ad un albero, con il plico aperto: sul corpo, sarebbero stati riscontrati segni di morsi.