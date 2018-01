Musica: il ballerino Raimondo Todaro a Modica

Modica - Un nuovo linguaggio coreografico che intreccia i ritmi latino-americani alla danza jazz per il secondo appuntamento della nuova stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica, diretta da Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. Con lo spettacolo “The swing, latin & jazz time” sul palco del teatro modicano il famoso ballerino Raimondo Todaro, reso celebre in tutta Italia dalla nota trasmissione televisiva di Rai1 “Ballando con le Stelle”, già ospite di successo della Fondazione Teatro Garibaldi. Uno spettacolo dedicato al mondo dello swing e del jazz, con inserti latin, e che sta già trovando ampio consenso in queste settimane a Catania dove è andato in scena con una prima versione. Domenica 7 gennaio, alle ore 19.00, Todaro porterà in scena uno spettacolo decisamente innovativo e coinvolgente, prodotto dalla stessa Fondazione e nato dalla volontà? del direttore artistico Cultrera di propiziare un originale sodalizio artistico tra la “MT Ballet Company” e l’”HJO jazz Orchestra”, diretta dal grande maestro Benvenuto Ramaci, professore d’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Alla regia dello spettacolo la coreografa Manola Turi. Lo stile “Contempory freebop”, ideato dagli stessi Turi e Todaro, a cui l’appuntamento rende omaggio, propone una rivisitazione stilistica della tecnica e della dinamica “Graham”, per unirsi ai tempi musicali ed alla passionalità latina: le atmosfere protagoniste si muoveranno infatti da un medley di Glenn Miller a Duke Ellington, da Sing Sing Sing ad April in Paris di Count Basie, da Tico tico all’Adios cha cha di Tito Rodri?guez, dal mambo al latin. Ad eseguirle sarà appunto la straordinaria “HJO jazz Orchestra”, una delle principali realtà? jazz del panorama italiano ed internazionale, composta da 18 elementi. I biglietti dello spettacolo sono disponibili al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/swing-latin-jazz-time. Per maggiori info: www.fondazioneteatrogaribaldi.it