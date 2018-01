Notte bianca a Modica, con l'Onorata Società

Modica - Saranno gli Onorata Società ed il deejay Ivan Cappello ad animare la notte bianca di Modica, sabato 6 gennaio nel centro storico. La popolare band ragusana negli anni ha intrapreso rapporti di collaborazioni con grandi nomi del panorama musicale italiano come Lello Analfino dei Tinturia , Giovanni “Ficupala” ex bassista dei Sud Sound System, e di artisti come Giambattista Maria Rosso dei Caruana Mundi, Vincenzo "dj bolla" Cassone e del maestro Peppe Arezzo. Saranno loro ad aprire la serata alle 22:30 sul palco di Piazza Matteotti.

Al termine del concerto toccherà ad Ivan Cappello, deejay modicano, che è stato protagonista di numerosi festival europei del settore, far ballare la piazza fino a notte inoltrata. “Una formula collaudata – commenta il Sindaco Abbate – che ha avuto un gran successo in altre occasioni, ultima la notte di capodanno. Due spettacoli consecutivi, due eccellenze del nostro territorio, due generi completamente differenti che catturano l’attenzione ed i gusti di tantissimi giovani.

Durante la notte di Capodanno molti genitori mi hanno fermato per strada rallegrandosi del fatto che i propri figli avessero scelto di trascorrere la festa a Modica, quindi senza doversi sorbire “trasferte” in auto verso paesi più o meno vicini con tutti i rischi connessi. Organizzando queste serate vogliamo, allo stesso tempo, dare una mano alle attività commerciali e far rimanere i nostri ragazzi a Modica.

Un po’ quello che abbiamo fatto durante l’estate a Marina di Modica. Invito tutti a farsi un giro in Corso Umberto sabato 6 gennaio, sperando di essere più fortunati con le condizioni meteo rispetto allo scorso anno quando siamo stati costretti ad annullare la serata per il maltempo”.