Ti racconto la storia della mia città, a Palazzolo

Palazzolo Acreide - Il Museo è il luogo nel quale la comunità deve ritrovare le proprie radici, la propria storia e riappropriarsi della propria identità culturale e deve essere sempre più accessibile a tutti, in particolare a coloro che soffrono di disabilità sia fisica che intellettiva.

Questa iniziativa intende proporre una sperimentazione rivolta al raggiungimento di un miglioramento della qualità della vita in particolare degli ipovedenti in termini di crescita e sviluppo della persona attraverso la partecipazione e il coinvolgimento in contesti culturali comuni a tutti i cittadini. A tal fine, grazie alla disponibilità della Fondazione INDA ed in particolare di due attori professionisti, Michele Dell’Utri e Giulia Valentini, dell’Accademia d’arte del Dramma Antico sezione giovani Fernando Balestra, che hanno aderito con entusiasmo alla proposta culturale, il Polo regionale di Siracusa per i siti ed i musei archeologici- Museo archeologico Paolo Orsi, in sinergia con i Comuni interessati, ha organizzato per venerdì 5 gennaio alle 10,30 a Palazzolo Acreide presso il Museo archeologico di Palazzo Cappellani, in via Gaetano Italia, una performance teatrale itinerante, “Ti racconto la storia della mia città”. La performance verrà ripetuta nel pomeriggio alle 16 al Museo archeologico di Lentini. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita ed aperta alla cittadinanza, studenti e dei genitori. Museo per tutti intende costruire percorsi e strumenti specifici all’interno dei musei al fine di rendere il patrimonio culturale fruibile anche alle persone, sia bambini sia adulti, con disabilità intellettiva.