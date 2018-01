Ragusa, libero consorzio: Cartabellotta commissario fino al 30 gennaio

Ragusa - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha rinnovato l’incarico di Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento regionale della Pesca mediterranea, sino al prossimo 30 gennaio, in forza della legge regionale n. 17 dell’11 agosto 2017.

Cartabellotta regge l’ex Provincia di Ragusa dal 4 dicembre 2014.

Un mandato lungo tre anni che ha consentito all’Ente di ‘sopravvivere’ e di ribadire in più di una occasione il ruolo insostituibile di un Ente che, nonostante le pesanti criticità finanziarie, ha fatto da cabina di regia per le tante problematiche che restano aperte sul territorio.

Una ‘mission’ privilegiata di Cartabellotta sin dal suo insediamento è stata quella di imprimere un’accelerazione all’utilizzo dei fondi ex Insicem con lo sblocco di diversi progetti e l’opzione aeroporto di Comiso col finanziamento di 1.6 milioni di euro per l’incentivazione delle rotte.

Dei 58 milioni di euro originari finora ne sono stati spesi 32 milioni. Molto è stato fatto in questo senso. Aggiudicata la gara d’appalto per la bretella di collegamento all’aeroporto di Comiso (i lavori sono già a buon punto), sbloccati i progetti del comune di Modica per l’asse attrezzato del polo commerciale, per il porto di Pozzallo, per la zona artigianale di Ragusa, per il porto di Pozzallo; riconvertiti i progetti del comune di Vittoria (dal polo industriale al raddoppio del lungomare della Lanterna).

Una scelta di fondo poi la razionalizzazione delle locazioni degli immobili che ospitano gli istituti superiori a Modica con un ‘taglio’ di più di 600 mila euro l’anno.

“Continuo ad amministrare per un altro mese l’ex provincia di Ragusa – dice Cartabellotta – con vero piacere perché ho sempre la soddisfazione e l'onore di condividere progetti e lavoro per la terra Iblea che da tanto tempo porto nel mio cuore”.