Movida, crescono le imprese a Ragusa: più due per cento nel 2017

Ragusa - In Italia ci sono 934mila imprese legate alla movida, tra shopping, ristorazione, alberghi, tempo libero, sport, musica, eventi, stabili in un anno. Ai primi posti Roma (79 mila, +1,5% in un anno), Napoli (60 mila, +0,6%), Milano (42 mila, +0,9%), Torino (31 mila, -1,3%), Bari (24 mila, +0,1%). Un business da 30 miliardi a Milano, prima in Italia insieme a Roma, su 39 miliardi lombardi e 139 nazionali. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano.

Tra i territori che crescono di più tra 2016 e 2017, Siracusa che registra un +2,8%, Sondrio con +2,5% e Ragusa con +2%. Tra i settori più numerosi: bar e ristoranti (177 mila ristoranti e 149 mila bar in Italia), abbigliamento (circa 79 mila), edicole (30 mila), tabaccai specializzati (33 mila). Sono oltre 120 mila le imprese in Lombardia legate al settore della movida, Pesano il 12,9% del totale italiano, oltre una su otto, stabili in un anno (+0,1%). Milano è prima in Italia per addetti del settore con 265 mila su 509 mila in Lombardia e 2,8 milioni in Italia (quasi il 10% nazionale), davanti a Roma con 234 mila e Napoli con 129 mila. È terza invece per numero di imprese, 42 mila su 934 mila in Italia, dietro Roma prima con 79 mila e Napoli, seconda con 60 mila.