Il castello di Donnafugata roso dall'umidità e dall'incuria. FOTO

Ragusa - Il Castello di Donnafugata roso dall'umidità. E' questa la denuncia del consigliere Manuela Nicita, effettuata tramite un post su facebook con annesse foto. Una situazione che ci appare quantomeno grottesca: il castello di Donnafugata, infatti, è forse il monumento più importante della provincia di Ragusa e vederlo ridotto in questo stato non è certo edificante.

Oltre all'umidità dei tetti, le foto mostrano alcuni arredamenti (divani, carta da parati e quadri), rovinati dall'incuria. Certo, un restauro del castello costebbe parecchie migliaia di euro, se non milioni, ma fra questo e il nulla, forse, si potrebbero trovare delle opportune vie di mezzo, considerando che i turisti pagano un biglietto per poter visitare lo splendido monumento.

E' giusto mantenere questo simbolo della ragusanità in questo stato di cose? La Nicita affida a facebook le sue considerazioni personali: "Questo volevamo da un amministrazione nuova e motivata come il Movimento 5 Stelle

Non so in quanto tempo si possa rimediare a questo danno ... ma spero sia una promessa delle amministrazioni a venire.".