Ragusa, Forza Nuova ricorda Acca Larentia

Ragusa - È prevista per domenica alle 17, con partenza da Piazza Stazione, la fiaccolata organizzata dal movimento politico Forza Nuova, per onorare la memoria dei giovani militanti del Movimento Sociale, trucidati 40 anni fa dall'odio comunista, e da un ufficiale delle forze dell'ordine. Al comizio di chiusura, interverranno il segretariato regionale, Giuseppe Bonanno Conti, ed il vicesegretario nazionale, Giuseppe Provenzale.

"L'evento che tradizionalmente organizziamo da ogni anno, questaquesta volta avrà un carattere regionale proprio per sottolineare la ricorrenza del quarantennale della morte dei tre giovani camerati che pagarono con la stessa vita la loro scelta di schierarsi e combattere nel fronte dei patrioti contro le forze della sovversione e contro i nemici del popolo" - sottolinea attraverso una nota stampa il responsabile provinciale di Ragusa, Giovanni Cicciarella.

"Marceremo a Ragusa ricordando il loro immenso sacrificio, gridando il loro nome per onorarli, e per ricordare che ancora oggi vi sono camerati che subiscono gli attacchi infami della sinistra antagonista e dei difensori di questo Sistema marcio che ha svenduto gli italiani agli interessi delle lobby bancarie". Invitiamo tutti i patrioti siciliani a prendere parte all'evento di domenica - conclude la nota - in modo tale da dimostrare a tutti che esiste, ancora oggi, un nutrito gruppo di patrioti che rende onore a chi è morto per l'amore che nutriva per l'Italia".