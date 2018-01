Sopralluogo per sbloccare la Siracusa-Gela

Modica - “Considerata la difficile e sempre complessa situazione che interessa da vicino i cantieri autostradali della Siracusa-Ragusa-Gela, nel tratto in via di realizzazione compreso tra Rosolini e Modica, abbiamo chiesto e ottenuto che l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, predisponga un sopralluogo allo scopo di verificare dal vivo come stanno le cose”. Ad annunciarlo i deputati nazionale Nino Minardo e regionale Orazio Ragusa che saranno lunedì 8 gennaio nei cantieri autostradali dal versante modicano per accogliere, a partire dalle 12, l’esponente del Governo Musumeci. “Soltanto in questo modo – aggiungono l’on. Minardo e l’on. Ragusa – c’è la possibilità di un confronto su una delicata questione che riguarda da vicino le opportunità di crescita e di sviluppo del nostro territorio e rispetto alla quale non mancheremo di tenere alta la nostra attenzione. Ringraziamo l’assessore Falcone per avere accolto il nostro invito e auspichiamo che dalla visita di lunedì possano arrivare riscontri positivi per una soluzione definitiva dell’intera vicenda. Tutti sappiamo quanto importante sia, per la provincia di Ragusa, la possibilità di mettere in esercizio l’autostrada. E ci stiamo scommettendo, con tutte le nostre forze, per fare in modo che ciò possa accadere al più presto”.