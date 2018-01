Ragusa, ripresa economica, immatricolate 322 auto in più nel 2017

Ragusa - Il 2017 ha un segno più in provincia di Ragusa. Segno che la ripresa economica è concreta e palpabile. Le auto immatricolate in provincia nel 2017 sono state 5904, contro le 5582 del 2016. Pubblichiamo i dati delle vendite precisando che un discorso a monte va fatto per FCA ex Fiat. Sergio Marchionne ha molto incentivato il noleggio tramite accordi quadro fatti a monte con le società di autonoleggio e questo ha tolto fette di mercato ai concessionari territoriali. Vediamo analiticamente come è andata. Fiat in provincia passa da 1560 vetture vendute nel 2016 a 1261 auto vendute nel 2017 (-6,5%). Ford passa da 456 auto a 568 (+1,4%). Renault passa da 400 a 436 auto vendute (+0,2%). Peugeot da 392 a 400 (ma perde uno 0,2%). Citroen da 213 a 349 (+2,1%). La giapponese Toyota è sesta nelle vendite con 344 auto vendute nel 2017 contro le 286 dell'anno precedente (+0,7%). Volkswagen passa da 245 a 292 unità (+0,5%). Dacia, che fa auto robuste a basso prezzo passa da 192 a 282 (+1,4% nella quota di mercato complessiva).

Lancia passa da 330 auto nel 2016 a 275 nel 2017 (-1,9%). Nissan sale da 194 a 228 auto (+1,4%). Opel da 200 a 220 (+0,1%). Jeep da 152 a 180 (+0,3%). Hyundai da 87 a 176 (+1,4%). Audi da 139 a 152 (+0,1%). Kia da 129 a 119 (-0,3%). Mercedes scende da 126 a 111 (-0,4%). Land Rover da 95 a 104 (+0,1%). Suzuki da 59 a 98 (+0,6%). Alfa Romeo da 93 a 88 (-0,2%). Una curiosità: Bmw, da quando ha chiuso la concessionaria ragusana, è solo 23esima, con 17 auto vendute contro le 23 del 2016 (-0,3%). La Maserati ha invece venduto 26 auto, contro le 18 dell'anno precedente (+0,3%). E' ventunesima.