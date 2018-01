La solidarietà del club 500 Vittorio Brambilla

Modica - Decine di calze della befana, dolci e balocchi ai piccoli pazienti dell’Ospedale Maggiore di Modica; circa un quintale di generi alimentari, ma anche vestiario e giocattoli al Convento del Rosario di Scicli; bambini felici per una giornata che non dimenticheranno tanto presto e la soddisfazione di aver donato allegria, sorrisi e doni e coinvolto soci, famiglie, imprese in un gesto di grande generosità.

È questo il bilancio dell’iniziativa “Solidarietà in 500” organizzata dal Club Fiat 500 "Vittorio Brambilla", che si è conclusa nel giorno dell’Epifania.



Sabato mattina la befana si è recata nel nosocomio modicano a bordo di una 500 e, accompagnata da una delegazione del Club, ha incontrato i bambini nella ludoteca del reparto di Pediatria e consegnato loro le calze, piene di dolciumi, e i doni.

Nel pomeriggio, dieci storiche utilitarie hanno fatto tappa da AG Cash & Carry in Contrada Beneventano a Modica, punto di raccolta per le varie donazioni. Caricati i doni sulle vetture, dopo un brindisi di ringraziamento offerto dall’azienda, i soci sono ripartiti per il Convento del Rosario di Scicli, il centro diurno per minori che accoglie una settantina tra bambini e adolescenti. Grande è stata la loro sorpresa, quando dopo aver svuotato le vetture di cibo e giocattoli, sono stati invitati a salire sulle Fiat 500 per un breve tour del centro cittadino. Il colorato corteo, con in testa la vettura ospitante la befana, ha attraversato le vie di Scicli tra gli strilli festanti dei bimbi.

«Con questa doppia iniziativa verso i meno fortunati- ha dichiarato il presidente del Club, Aurelio Cannella – abbiamo dato concretezza ai valori della solidarietà e della condivisione che il nostro club esprime da sempre. Ringrazio gli sponsor, i nostri partner ufficiali, i donatori, i soci partecipanti e quanti hanno contribuito a rendere la giornata emozionante e indimenticabile».