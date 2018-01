Santa Croce: tentano di sfondare due bar-tabacchi con una Fiat Punto

Santa Croce Camerina - Notte movimentata a Santa Croce Camerina: una Fiat Punto nera con a bordo due malviventi, ha tentato di sfondare in retromarcia la saracinesca d'ingressi di un tabacchino situato in piazza Vittorio Emanuele.

ll maldestro tentativo è stato notato dai residenti che, allarmati dal fracasso, si sono accorti di quanto stava per succedere. Immediatamente, hanno allertato le forze dell'ordine e hanno iniziato ad urlare e ciò ha fatto si che i ladri si allontanassero in fretta e furia dalla piazza.

Non contenti, i due hanno tentato di sfondare un altro bar-tabacchi, stavolta in un'area di servizio sulla S.P. 60 Santa Croce-Comiso, rifornimento Vital.

Anche in questo caso, i due malviventi non sono riusciti a sfondare la saracinesca. Sono tutt'ora in corso le indagini per cercare di ritrovare i due. L'auto risulterebbe essere stata rubata proprio a Santa Croce.

Foto: repertorio