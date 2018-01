Trauma facciale per il ciclista investito ieri

Catania - Grave trauma al volto per il ciclista vittima di un incidente stradale ieri a Marina di Ragusa. L'uomo, G.L., 47 anni, si trova ricoverato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania nell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica: ha riportato un politrauma con una frattura al polso, fratture vertebrali e un trauma facciale.

Dopo gli opportuni accertamenti diagnostici al Trauma Center dell'Azienda Cannizzaro, dove è stato trasferito in eliambulanza, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il paziente non è in pericolo di vita e in Chirurgia Plastica proseguirà le cure per il trattamento della ferita al volto.