Dimensionamento scolastico. Convocata conferenza provinciale

Ragusa - E’ stata convocata per giovedì 11 gennaio alle ore 10 nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia la conferenza provinciale per il dimensionamento della rete scolastica provinciale per il prossimo anno scolastico in modo da formulare all’assessore regionale alla Pubblica Istruzione una proposta operativa di dimensionamento che al momento il ‘tavolo’ non ha espresso.

Seppure ai tempi supplementari (l’ultima riunione si è tenuta il 20 ottobre 2017) la conferenza è chiamata ad esprimersi su alcune questioni che sono emerse ieri a Palermo nell’ambito dell’insediamento del tavolo tecnico operato dall’assessore Lagalla. Le questioni in campo sono tre: nuovi accorpamenti per le sezioni ‘staccate’ di Chiaramonte Gulfi dell’Istituto Alberghiero ‘Principi di Grimaldi’ di Modica e di quella di Santa Croce dell’Istituto Commerciale ‘Besta’ di Ragusa che sono inserite in ambiti diversi rispetto agli istituti principali e il sottodimensionamento dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Modica.

Qualora la conferenza provinciale non dovesse avanzare una proposta di ridimensionamento sarà l’Ufficio Scolastico Regionale, sentito l’ufficio periferico di Ragusa, a formularne una all’assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

L’obiettivo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è di pervenire ad una proposta unitaria e condivisa che tenga conto nei nuovi assetti dell’omologazione formativa degli istituti, nel mantenimento delle istituzioni scolastiche evitando il rischio di sottodimensionarle e di favorire la continuità didattica nei rispettivi indirizzi scolastici. Il tavolo tecnico regionale ha dato 48 ore di tempo alla conferenza provinciale per esprimersi sul dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’anno scolastico 2018/2019.