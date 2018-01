Incidente autonomo sulla Sp7, schianto contro l'albero di una rotatoria

Comiso - Incidente autonomo questa sera, intorno alle 19, sulla Sp 7, la Comiso-Chiaramonte, nei pressi della rotatoria che poi porta allo svincolo per contrada Cifali. Un uomo di 46 anni alla guida di una Opel Astra si è schiantato sulla rotatoria, andando a finire contro un albero.

Il conducente, per fortuna, ha subito solo qualche contusione. Ancora da capire la dinamica dell'incidente: la rotatoria in questione, però, era completamente al buio. Non si esclude, dunque, che l'uomo abbia impattato a causa della scarsissima visibilità.

Sul posto le forze dell'ordine dell'ordine per i rilievi e il personale del 118 intervenuto per prestare soccorso all'uomo.

Foto: repertorio