Farmaci a base di cannabis, Asp di Ragusa all'avanguardia

Ragusa - L'Asp di Ragusa è la prima in Sicilia a somministrare preparati a base di cannabis proveniente dall'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. Un servizio nuovo, previsto da diverse normative sia regionali che nazionali e che è riservato a pazienti affetti da spasticità associata a dolore, dolori neurogeni, nausea e vomito da chemioterapia, radioterapia e HIV, anoressia, ipertensione nel glaucoma resistente alle cure convenzionali, riduzione dei movimenti involontari del corpo, sindrome di Gilles de la Tourette.

Insomma, quando gli altri farmaci si rivelano inefficaci nella cura di queste terribili malattie, così come è stato dimostrato da autorevoli studi, arrivano i preparati medici a base di cannabis. L’ASP di Ragusa, rispetto altre ASP in cui non è disponibile tale servizio, effettua la somministrazione domestica a malati terminali di farmaci oppiacei, alleviandone i dolori. La senatrice del M5S, Ornella Bertorotta, non esita a definire l'Asp di Ragusa "un faro" per le altre Asp sicilane.

Grazie ad un emendamento presentato dai senatori del M5S è stata inserita la possibilità di autorizzare anche le aziende italiane a produrre le varietà di cannabis terapeutica. Un mercato che potrebbe diventare importante per alcune economie agricole siciliane, visto che la cannabis permette la produzione di una miriade di prodotti che hanno come base proprio questa pianta.

A Ispica, ad esempio, esiste già l'unica azienda siciliana specializzata nella filiera completa della coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa industriale, ovvero la Cannabis Sativa. E producendo di tutto: olio, farina (ottima la cioccolata "modicana" ricavata), cosmetici e persino un energy drink, il tutto a base di semi di canapa. Si chiama "Sicilcanapa" ed è una società nata nel lontano 2007.

E un prodotto "made in Sicily" costa almeno cinque volte meno rispetto al prodotto standard olandese.