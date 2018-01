Breve corso sulla potatura dell'ulivo. Il 15 e 16 gennaio a Ragusa

Ragusa - Lunedì 15 e martedì 16 gennaio 2018 presso il Poggio del Sole Resort e la Tenuta Chiaramonte di Ragusa si svolgerà il VI “Breve corso di aggiornamento sulla potatura di allevamento e produzione dell'ulivo", organizzato dall'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio.

Obiettivo del corso, rivolto a principianti e a potatori esperti, sarà presentare i criteri e le soluzioni per gestire la pratica di potatura in modo razionale ed economico per dare le basi teoriche e pratiche per l’esecuzione semplificata di questa pratica.

Particolare importanza sarà data alle tecniche e alle attrezzature che permettono di semplificarne e velocizzarne l’esecuzione.

Il corso prevede tre sessioni in aula e tre incontri dimostrativi in campo per un totale di 6 + 8 ore di lezione frontale, tenuti da tre docenti provenienti da prestigiose università del territorio italiano: Tiziano Caruso dell’Università di Palermo; Franco Famiani dell’Università di Perugia e Riccardo Gucci dell’Università di Pisa.

In aula saranno illustrate le basi fisiologiche e le linee guida per la gestione della potatura in funzione dell’età e della forma di allevamento dell’albero, in campo si affronteranno gli aspetti pratici della potatura di allevamento e di produzione dell’olivo.

Lunedì 15 gennaio 2018 al Poggio del Sole Resort, Strada Provinciale 25 km 5.7 (RG), dalle 8.30 alle 9.00 i partecipanti saranno registrati e avranno il materiale informativo.

Alle 9.00 aprirà i lavori il Presidente dell’Accademia.

Dalle 9.05 alle 10.00 il prof Gucci fornirà basi fisiologiche e obiettivi della potatura.

Dalle 10.00 alle 11.00, sempre il prof. Gucci parlerà di principi e tecnica: potatura di allevamento, potatura di produzione.

Dalle 11.00 alle 12.00 il prof. Famiani illustrerà le forme di allevamento.

Dalle 12.00 alle 12.45 il prof. Famiani spiegherà la potatura di allevamento e di produzione del vaso policonico.

Dalle 12.45 alle 14.00 è prevista la pausa pranzo (il buffet è incluso nel prezzo), che comprende il tempo per i trasferimenti ai campi per la sessione pratica.

Dalle 14.00 alle 15.30 presso la Tenuta Chiaramonte il prof Famiani terrà la sessione pratica in campo di potatura di allevamento del vaso policonico.

Dalle 15.30 alle 17.00 il prof. Caruso terrà una sessione pratica in campo di potatura di produzione del vaso policonico.

Martedì 16 gennaio 2018 al Poggio del Sole Resort dalle 8.30 alle 10.00 i docenti Gucci e Caruso parleranno di evoluzione e tendenze della potatura e delle forme di allevamento.

Dalle 10.00 alle 11.45 il docente Famiani affronterà l’argomento: Potatura agevolata e meccanica e relative attrezzature.

Dalle 11.45 alle 12.30 si concluderà la parte teorica e saranno consegnati gli attestati.

Dalle 12.30 alle 14.00 ci sarà la pausa pranzo (il buffet è incluso nel prezzo) e ci si trasferirà ai campi per la sessione pratica.

Dalle 14.00 alle 17.00 i tre docenti Caruso, Famiani, Gucci terranno una sessione pratica in campo di potatura di allevamento e di produzione.

Il costo del corso è di € 150,00 + IVA a persona (minimo 10, massimo 30 partecipanti).

Per iscriversi e richiedere ulteriori informazioni contattare:

Segreteria dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio

Tel./fax 0743 223603; cell. 3335899252 email: andulivo@virgilio.it

Equipaggiamento

Per le sessioni pratiche si richiede ai partecipanti di portare scarpe da campagna o stivali, guanti da lavoro e occhiali per la protezione degli occhi.