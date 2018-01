Modica, SPM: 13 unità in meno entro Gennaio 2018 tra pensionamenti ed esodi

Modica - Lunedi 8 gennaio si è svolta presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa un’importante riunione con la Servizi per Modica, rappresentata dall’Amministratore, Antonio Guastella, e dai sindacati di categoria per definire l’accordo sui prepensionamenti e sugli esodi volontari da parte dei lavoratori. Saranno 13 le unità lavorative che tra pensionamenti ed esodo lasceranno la partecipata entro il mese di gennaio 2018.

Presente all’incontro l’Assessore al Personale, Pietro Lorefice: “Quest’accordo raggiunto con i sindacati permette alla società di ridurre sensibilmente i costi di gestione rendendo così meno problematica la gestione futura della stessa SPM. Allo stesso tempo, attraverso la riorganizzazione interna del personale, i livelli di efficienza e operatività non verranno intaccati. L’Amministrazione sta lavorando inoltre alla costituzione di un Consorzio che permetterà un ulteriore risparmio di circa 400 mila euro l’anno che saranno in parte messi a disposizione della Società stessa per il mantenimento dei livelli occupazionali”.

“Siamo soddisfatti – commenta il Sindaco – per il risultato raggiunto. Continuiamo a credere nell’importanza della SPM per la Città di Modica e vogliamo mantenere inalterati i livelli occupazionali attuali, dopo questo esodo di ben 13 unità che ci permetterà di gestire con più serenità la Società. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli impiegati SPM per quello che hanno fatto nel 2017 nonostante le difficoltà che abbiamo vissuto tutti e che, siamo sicuri, si ridurranno sempre di più nell’immediato futuro”.