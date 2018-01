Rallentatori stradali, polemiche a Modica

Modica - Sono apparsi nello scorso fine settimana a Modica i dossi per indurre gli utenti della strada a rallentare in alcuni siti strategici della città. E sui social sono scoppiate le polemiche. La ragione è presto detta: se da un lato i dossi rialzati costringono, in maniera convincente, a rallentare quando a bordo della propria auto o moto, dall'altro rappresentano un pericolo proprio per chi, ignorando la novità, prende in velocità il dosso. Per gli automobilisti il rischio è di rompere la coppa dell'olio o un ammortizzatore o pneumatico. Per i motociclisti il rischio è di fare un volo, dato che il dosso artificiale può prestarsi a diventare un trampolino. In Italia non è sopita la polemica sulla elgimmità dell'installazione di tali ostacoli lungo le vie di fuga e le strade percorse dall'ambulanza. La soluzione, in ogni caso, è quella di non correre quando si è alla guida.