Modica - Incidente sulla Modica-Ragusa, in direzione Modica, subito dopo Ponte Costanzo. Un'auto, proveniente da un'uscita laterale, ha impattato contro un'altra auto.

A scontrarsi una Fiat Punto e una Fiat PandaDue. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi, solo qualche contusione. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Si registrano, per il momento, rallentamenti alla circolazione.