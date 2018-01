Polpetta, va in chiesa il cane mascotte di Mistretta

Mistretta - Come il cane Italo a Scicli. Ama le polpette di carne. E in onore del pasto preferito la cagnolina randagia, taglia piccola e dal manto marroncino, è diventata una vera celebrità fra circa cinquemila abitanti del paese messinese col nome di Polpetta.

La sua vera passione sono le funzioni religiose. La domenica entra in chiesa, e si va ad accucciare in prima fila. Rimane in “religioso” silenzio. Durante un matrimonio, si è addirittura coricata sul velo della sposa (vedi foto), fra i sorrisi compiaciuti dei presenti. E poi ci sono le processioni, i funerali, le sfilate della banda del paese. «Dove ci sono gli abitanti lei c’è sempre. Se la gente va al mercato, lei va al mercato. Se la gente va in chiesa, lei va in chiesa. Fa la vita di paese» racconta uno dei cittadini che aggiunge: «Ammetto che mi fido più di Polpetta che di tante altre persone».

«Ci siamo trovati di fronte a una decisione particolare - dice il sindaco Porracciolo alle tv locali -. O rinchiuderla in un canile, e così avremmo, penso, sancito la sua fine. Oppure adottarlo mettendolo in regola con tutti gli accertamenti del caso». E così il primo cittadino, nei mesi scorsi, ha deciso di nominarla ufficialmente cittadina di Mistretta, con tanto di nota e comunicato stampa: «nella qualità di legale rappresentante del Comune di Mistretta, ha provveduto all’adozione del cane “Polpetta”.

Polpetta è stato registrato all’anagrafe canina ed identificato con apposito microchip intestato al Comune di Mistretta - si legge in una nota del Comune del 30 ottobre scorso -. Ho ritenuto opportuno regolamentare Polpetta, agendo come Sindaco ma, soprattutto per dovere morale. Polpetta è la gioia del nostro paese. Al mattino quando accompagno le mie bimbe a scuola, rimango colpito dai bambini che sono estasiati alla vista di questo cagnolino. Da credente, praticante, ho la piena convinzione che questo essere con le sue abitudini voglia consegnarci un messaggio morale». «E’ una sorta di pet therapy per i cittadini di un intero paese» dice uno dei cittadini. E intanto alla piccoletta è stata dedicata anche una canzone.

polpetta Mistretta from Ragusanews on Vimeo.