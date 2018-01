Da lunedì gli incentivi a chi resta al Sud

Da lunedì prossimo, come annunciato dal ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti potranno essere presentate le domande per aderire il programma Resto al Sud. Il piano incentivi è contenuto in una norma inserita nel decreto Mezzogiorno varato ad agosto. Nel dettaglio la misura prevede un incentivo fino ad un massimo di 50mila euro per il singolo e fino a 200mila euro per le società, di cui il 35% a fondo perduto e il 65% di prestito a tasso zero, da rimborsare complessivamente in otto anni di cui i primi due di preammortamento. I beneficiari possono essere i giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono creare una nuova impresa nel Mezzogiorno (nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le risorse messe a disposizione ammontano a 1,25 miliardi dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.