Palermo, sorgerà un museo dedicato a Franco e Ciccio

Palermo - Un museo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, indimenticati comici siciliani, forse ingiustamente sottovalutati dalla critica, ma mai dal pubblico. Si chiamerà "Museo della maschera palermitana". Proprio in occasione di Palermo Capitale della Cultura 2018, l'obiettivo è quello di ricordare anche la celebre coppia. Inoltre, sarà intitolata alla coppia artistica anche la piazzetta alle spalle del teatro Biondo di via Roma.

Il giardinetto invece è dedicato a Domenico Modugno che aiutò il duo palermitano in diverse occasioni. Questi eventi sono frutto del lavoro instancabile di Giuseppe Li Causi. Un progetto nato nel 2016 grazie ai figli di Franco e Ciccio, Massimo Maria Letizia Benenato e Giampiero Ingrassia. Sarà allestito anche uno spazio multimediale dedicato ai bambini delle scuole per far conoscere loro questo importante duo comico palermitano.

I due attori hanno interpretato insieme 116 film, molti dei quali come protagonisti assoluti ed altri al fianco di attori come Totò, Domenico Modugno, Vittorio Gassman, Buster Keaton e Vincent Price. Se qualcuno avesse curiosità di vedere la storia del duo comico, consigliamo la visione di un film documentario di Ciprì e Maresco: "Come inguaiammo in cinema italiano".