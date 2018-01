Comiso - La polizia municipale di Comiso ha recuperato un'auto che è risultata essere stata rubata lo scorso 28 ottobre a Catania.

In particolare, l'auto in questione è stata trovata in contrada Purrazzito e aveva segni evidenti di ammaccature dovuti, forse, ad un incidente stradale. L'auto, una volta accertata la provenieza furtiva, è stata restituita al legittimo proprietario.

Foto: repertorio