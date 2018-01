Portopalo: fratello e sorella aggrediscono insieme i loro ex compagni

Portopalo - Un uomo e una donna, due fratelli, arrestati a Portopalo per atti persecutori. Una storia che ha dell'incredibile: entrambi i fratelli, armati di spranghe e bastoni, si sarebbero avventati contro i loro rispettivi ex perchè avrebbero avuto entrambi una relazione clandestina.

Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio: gli aggressori avrebbero nascosto le spranghe all’interno dell’autovettura con la quale si sarebbero portati presso l’abitazione degli ex. In caserma, i due fratelli sono stati arrestati per il reato di atti persecutori: quella, infatti, non non sarebbe stata la prima volta. Entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari.