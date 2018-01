Ragusa: lavoro nero e irregolarità, denunciate aziende edili e agricole

Ragusa - Controlli dei carabinieri a carico del settore agricoltura e del settore edile. Sono state sottoposte a visita ispettiva 11 aziende agricole, 4 imprese edili, 3 case di riposo e 8 esercizi commerciali, verificando in tutto 56 posizioni lavorative, rilevando complessivamente la presenza di 6 lavoratori, di cui un minore di 16 anni, privi di alcuna tutela assicurativa e previdenziale, ovvero completamente in nero.

Per un' azienda agricola è stata disposta la sospensione delle attività imprenditoriali, avendo riscontrato una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% della forza lavoro presente. Sono due le denunce in stato di libertà che hanno riguardato altrettanto titolari, rispettivamente di un’impresa edile e di un’impresa di impianti elettrici, in un cantiere nella provincia di Ragusa, il primo per violazione al T.U. 81/2008 in merito al mancato aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi, mentre il secondo per aver avviato al lavoro, in qualità di apprendista elettricista, un minore degli anni 16, che non poteva essere formalmente assunto ed era peraltro privo di ogni tutela assicurativa.