Vittoria, investito un bambino di 10 anni al quartiere Forcone. E' grave

Vittoria - Un bambino di 10 anni è stato investito questa sera a Vittoria, nel quartiere Forcone. Il bambino sarebbe stato investito da un'auto mentre passeggiava. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da accertare e sul posto, oltre all'ambulanza del 118, è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilevi.

A lanciare l'allarme i testimoni: il bambino è stato prontamente trasportato al Guzzardi per essere sottoposto ad un delicato intervento chirugico, ma è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, reparto di neurochirugia e poi in rianimazione pediatrica a Messina. Il suo quadro clinico, infatti, si è aggravato.

Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato diversi traumi tra cui alcune ferite alla testa. Gli sarebbe stata asportata la milza e avrebbe anche un polmone contuso. Il bambino è stato investito esattamente in via Giovanni Verga. Attualmente è in prognosi riservata.