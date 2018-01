Vittoria, stabile il bambino investito, prognosi resta riservata

Vittoria - Per ora le sue condizioni restano stabili, ma la prognosi è ancora riservata. E' ricoverato a Messina il bambino di 10 anni investito ieri sera intorno alle 20 a Vittoria, nel quartiere Forcone, precisamente in via Verga.

Le indagini del drammatico impatto sono affidate alla polizia locale: alla guida dell'auto, una Opel, vi era una donna di trent'anni. Resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente e intanto l'auto è stata sequestrata. Si sta cercando di capire se possano esserci telecamere in zona utili a capire la dinamica dell'impatto.

Il bambino, trasferito in elisoccorso da Comiso, dopo un delicato intervento, è ricoverato al Policlinico di Messina: avrebbe vari traumi cranici e diverse lesioni, tra cui un polmone perforato. Ha già subito l'asportazione della milza.