Commissario Montalbano, nuovi episodi dal 12 febbraio

Roma - Andranno in onda il 12 e il 19 febbraio i due nuovi episodi de "Il Commissario Montalbano", in programmazione su Rai Uno. Raiuno anticipa la messa in onda dei due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, andando a modificare il palinsesto già annunciato di febbraio. I due nuovi film-tv prodotti da Rai Fiction e Palomar e con protagonista Luca Zingaretti, infatti, andranno in onda dal 12 febbraio 2018, e non più dal 19 febbraio come precedentemente annunciato. A rivelarlo, il teaser che in questi giorni sta già andando in onda in tv.

La serie tv dei record, quindi, tornerà in onda subito dopo il 68esimo Festival di Sanremo, godendo quindi di un’ottima pubblicità anche durante la kermesse musicale. Non che ne abbia bisogno: Montalbano è ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, anche in replica.

La decisione di anticipare di una settimana i nuovi episodi (tratti dai racconti “Amore” e “La prova generale” e dal romanzo “La giostra degli scambi”), però, modificherà in parte quanto previsto per Raiuno in quella settimana. Il 12 e 13 febbraio, infatti, sarebbe dovuto andare in onda Il Principe Libero, il film-tv dedicato a Fabrizio De Andrè con Luca Marinelli (e che sarà visibile nelle sale cinematografiche il 23 e 24 gennaio). Lo spostamento di Montalbano riguarderà anche questa produzione, per cui però non sono ancora state date informazioni ufficiali.

I nuovi episodi sono stati girati a Scicli, Ragusa, Punta Secca e, per la prima volta, nella Valle dei Templi di Agrigento.