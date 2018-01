Video Mediterraneo, lascia anche Paolo Santoro

Modica - Il regista Paolo Santoro, in forza a Video Mediterraneo dal 1990, si è dimesso dall'azienda. Regista dei grandi eventi in diretta, autore degli spot e del layout estetico di sigle, promo, colonne sonore e tutto ciò che crea l'identità di un canale televisivo, si è dimesso a causa della crisi economica che attraversa l'azienda. Aveva accumulato dodici mensilità di arretrati. Una grave perdita professionale per la tv fondata da Carmelo Carpentieri.