Modica: all'Hostaria della Musica, una vera pizza Gourmet

Modica - Situato nel quartiere "Dente", scavato in una cava di pietra e affacciato su una stupenda panoramica della città, sorge un ristorante che fa anche da pizzeria e che ci ha particolarmente stupiti per la grande qualità del cibo proposto e, soprattutto, per la particolarità delle pizze che potremmo definire "gourmet".

L'Hostaria della Musica è stata davvero una piacevole scoperta. Gli arredamenti sono caldi, accoglienti (legno, parquet, stufe a pellet e lampade sospese a ogni tavolo rendono l'atmosfera particolarmente chic), il personale gentile e preparato e i prezzi, considerando l'offerta gastronomica, molto corretti. Il menù delle pizze propone qualcosa che non si trova facilmente in altri posti: abbinamente particolarmente interessanti e prodotti gastronomici di qualità.

La pizza dell'Hostaria della Musica ha una forma rettangolare, quasi come la classica pizza della nonna, ma viene servita su un piatto da portata molto elegante ed è già porzionata. Abbiamo assaggiato alcune combinazioni interessanti, come la pizza con caviale di melanzana, stracciatella di bufala, pomodorino confit e clorofilla al basilico. La stracciatella di bufala era vera stracciatella di bufala (e non una banale imitazione) e la sua dolcezza si sposava perfettamente con la nota acidula del pomodorino confit. Il caviale di melanzane non era amaro ma anzi regalava al palato una nota quasi dolciastra, accompagna da una clorofilla al basilico che funge da condimento al piatto.

Più rustica ma molto saporita la pizza con gorgonzola, funghi porcini e guanciale di maiale croccante. Cosa più unica che rara, è stato usato gorgonzola "a goccia" e non il classico gorgonzola porzionato che può risultare molto forte al palato. Infine, abbiamo provato una pizza con stracciatella di bufala, gamberi e rucola: i gamberi sono serviti sulla pizza marinati e leggermente infornati e ciò permette loro di mantenere un sentore di mare che, altrimenti, si perde nelle "normali" pizze coi gamberi.

La cosa che però fa raggiungere picchi di eccellenza a queste pizze, oltre alla sapiente combinazione di ingredienti, è l'impasto. Viene utilizzata una farina integrale macinata a pietra che rende la pizza particolarmente digeribile, tanto da non avvertire a fine pasto nessun sentore di pesantezza o di nausea. Non lasciatevi ingannare dalle porzioni: apparentemente più piccola di una pizza normale, vi garantiamo che il senso di sazietà viene assolutamente raggiunto.

Prezzo per per quattro persone, compresa un'acqua e una birra: 64 euro, cioè 16 euro a persona, in linea con l'offerta gastronomica proposta.

Consigliato a chi ha voglia di sperimentare una pizza fuori dal comune.