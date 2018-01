Pippo Digiacomo (Pd), non faccio ricorso contro eletti

Comiso - "Alle regionali alcune liste hanno sbagliato nella produzione della documentazione. Io non intendo fare ricorso contro gli eletti alle regionali dello scorso 5 novembre. Rispetto quelli che lo hanno fatto in altre province, è un loro diritto e faranno valere nelle sedi opportune le loro ragioni". Lo dice l'ex deputato e dirigente del Pd, Pippo Digiacomo. "Ritengo che gli eletti in provincia di Ragusa, le cui idee politiche, per tre quarti, non condivido per nulla - aggiunge - siano però persone per bene e che, anche quando vi fosse stato un errore formale, la cosa non giustificherebbe un'opposizione giudiziaria della serie "persi 'i scecca e vaju circannu 'i capistra". Questo è quanto. Buon lavoro, per quanto mi riguarda, agli eletti! W la Sicilia".